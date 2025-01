BBB 25: Aline e Vinícius se desentendem e reclamam de ‘grosseria’ mútua

Aline e Vinícius protagonizaram um clima tenso nesta segunda-feira, 27, no BBB 25. Pouco antes do Sincerão, que ocorre mais tarde, a dupla se desentendeu e começou a reclamar de “grosserias”.

“Você está me tratando com grosseria o dia inteiro”, acusou Aline. Na ocasião, Camilla fazia uma manutenção nas tranças da sister. “É porque você só percebe quando eu trato com grosseria quando você quer, porque, quando você dá as suas ‘patadas’, eu não falo nada”, rebateu Vinícius.

Aline repetiu que não havia entendido o que o brother quis dizer com a fala. “É verdade, até a Renata falou mais cedo. Não entendi porque você está fazendo esse show. Está feio já”, disse ela.

“Então, bonito é só para você”, respondeu Vinícius. A discussão foi interrompida pelos brothers que também estavam no local: “Chega. Acabou”, disseram Camilla e Thamiris.