‘BBB 25’: Aline e Vinícius brigam com Thamiris e sister descobre voto de amiga; veja o resumo

A formação do Paredão agitou a madrugada desta segunda-feira, 10, no BBB 25, trazendo discussões e revelações entre os confinados. Após Vinícius, Thamiris e Aline serem indicados à berlinda, os emparedados se desentenderam e protagonizaram uma discussão na cozinha. Além disso, Thamiris ficou surpresa ao descobrir que Vitória Strada votou nela e tomou uma decisão sobre seu relacionamento com a atriz.

Veja o resumo da madrugada pós-formação de Paredão no ‘BBB 25’:

Thamiris e Vinícius discutem na Cozinha

Após a formação do Paredão, Vinícius procurou Thamiris para conversar e os dois falaram sobre a dinâmica do Pegar ou Largar. O brother disse que Thamiris tentou isentar Aline em ficar chateada com a situação e a sister explicou que sabia dos sentimentos e respeitou o momento.

Vinícius ainda mencionou que Thamiris se contradiz ao dizer que as pessoas não procuram saber como ela está em situações difíceis, e afirmou que não é uma dessas pessoas. No momento da conversa, Aline fala que ela e o amigo deixaram de votar em Thamiris para que a nutricionista não fosse ao Paredão com a irmã, Camilla, e que a nutricionista não teve a mesma consideração ao puxá-la ao Paredão ao lado do amigo.

Aline diz a Thamires para não falar com ela

O clima esquenta e Aline pede a Vinícius para evitar mencionar seu nome em conversa com Thamiris. “Eu não tenho nada para falar com essa garota. Eu quero que ela tire meu nome da boca. Para mim, a máscara dela já estava caindo, e só ficou mais claro ainda. Eu não quero discutir com ela (…) meu assunto com ela já acabou”, diz a baiana.

Aline aconselha Vinícis no Quarto Anos 50

No Quarto Anos 50, Aline aconselha Vinicius a se poupar de discussões com Thamiris na casa. A sister disse que já se desgastou muito e que é perda de tempo conversar com quem pede desculpas e dá punhaladas. “Evite, porque a qualquer momento as pessoas ficam usando isso contra a gente mesmo. Se poupe.”

Thamiris conta como foi briga na cozinha

Em conversa com Gracyanne, Thamiris contou sobre a confusão na cozinha e mencionou que Aline afirmou ter deixado de votar nela para evitar que enfrentasse um Paredão ao lado da irmã. Além disso, a nutricionista relembrou que Aline pediu para que ela não falasse com ela, e afirmou que respondeu em tom de voz baixo enquanto a baiana falava alto: “Eu falo na hora que eu quiser, você não vai me calar”.

Aline conta como foi a briga no Quarto Anos 50

Do outro lado, Aline compartilhou com os integrantes do Quarto Anos 50 como foi a discussão com Thamiris na cozinha. A baiana resgatou a frase “dois pesos, duas medidas” dita por Thamiris e creditou Renata como autora da frase. A sister reforçou que não tem mais o que conversar com a nutricionista, porque “nem ela sabe o que está falando”.

Brothers tentam adivinhar quem votou em Thamiris

No Quarto Fantástico, os brothers tentam adivinhar de quem foram os votos que colocaram Thamiris no Paredão. A sister diz que não vai perguntar quem votou nela pois fica desconfortável em saber que recebeu votos de pessoas próximas.

Maike descobre voto de Vitória Strada

Na Central do Líder, Maike aciona o Dedo-Duro e descobre que Vitória Strada votou em Thamiris. “Eu acho normal, Thamiris chamou ela de idiota, falou um monte de coisa. É que eu acho que ela não esperava, mas eu acho justo ela votar. Eu não acho errado”, diz o líder. João Gabriel discorda: “Cada um vota em quem quiser, mas a menina estava com ela, também, no dia que as meninas lá de baixo ficaram tirando a Vitória”.

Brother comenta sobre o poder de Daniele Hypolito

Vilma se diverte ao compartilhar com os brothers que o poder que Daniele Hypolito conseguiu no Big Fone foi o peso dois na votação. De acordo com a sister, a ex-atleta ficou metida por besteira.

No Quarto Nordeste, Thamiris pergunta a Gracyanne qual era o poder de Daniele e a sister diz que a colega pediu para não contar, aconselhando Thamiris a conversar com ela. “Eu já sei que ela votou em mim”, respondeu Thamiris.

Minutos depois, Gracyanne contou a Daniele que Thamiris perguntou sobre o poder, e que aconselhou a sister a conversar com ela.

Thamiris descobre voto de Vitória

No Quarto Fantástico, Thamiris questiona se os brothers viram em quem Vitória votou. João Pedro e Renata afirmam que foi nela. Maike diz que Vitória teve seus motivos e sugere que Thamiris pergunte à atriz sobre o voto. “Perguntar para quê? Saber o quê? Tem coisa que eu não fico interessada em saber, de verdade”, responde a nutricionista.

Thamiris conta a Gracyanne que recebeu voto de Vitória e a musa fitness diz que jamais teria coragem de fazer o mesmo. Thamiris diz que foi bom saber da situação para não ficar atrás da atriz.

Em conversa com Maike, a nutricionista reforça que não vai conversar com Vitória e que sabe como foi seu pedido de desculpas ao que falou sobre ela para a casa. “Não que eu espere que ela vá me perdoar de tudo, mas eu fui sincera”.

Aline e Vinícius choram com formação de Paredão

Na área externa, a ex-dupla Aline e Vinícius conversavam sobre a formação do Paredão. A sister lamentou estar na berlinda com o amigo e os dois choraram. Puxada por Thamiris no contragolpe, Aline diz que não acredita que a sister afirmou não saber que os dois iam juntos. Vinícius responde que não quer nem pensar na nutricionista.

Ainda na conversa, Aline diz que tinha um carinho muito grande por Thamiris e que não entende tudo que a sister fez. A baiana lembrou que Thamiris se desculpou com ela após indicar Vinícius na dinâmica do Pegar ou Largar. “Ela chorou comigo pedindo desculpas”.