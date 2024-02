BBB24: Wanessa Camargo e Davi protagonizam discussão e sister dispara: ‘Você é um moleque’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2024 - 21:40 Para compartilhar:

Wanessa Camargo e Davi protagonizaram uma discussão acalorada na noite desta quarta-feira, 28, na casa do “BBB24”. A briga teve início com uma discussão entre Alane e Yasmin Brunet sobre perda de estalecas,

A bailarina buscou a modelo para conversar sobre ela ter cometido infrações, propositalmente, acarretando em perda de estalecas, o que prejudica todos os confinados.

Durante o bate-boca, Wanessa Camargo saiu em defesa da amiga e se alterou após Davi pedir para que ela se acalmasse.

““Você não fala do jeito que quer com todo mundo? Eu também falo do jeito que eu quiser! Você tira todo mundo do sério, aí quando eu falo um pouquinho alto aqui sentada, ‘calma’? não fale ‘calma’ pra mim, ok? obrigada”, disse a cantora para o baiano.

“Tá bom, tá bom”, respondeu Davi.

Wanessa seguiu disparando contra o brother e disse que se incomoda com o fato do brother ficar cantando e gritando o tempo todo.

“Confessionário, botão, ganha a prova do líder e me bota no Paredão. Eu não espero 50 dias para falar, não”, devolveu Davi.

“Eu tenho 41 anos, você não conhece a minha história, você é um moleque”, disse ela, aos gritos.

“Wanessa você é tão falsa”, rebateu Davi.

Briga repercute nas redes sociais:

Davi para Wanessa: “Confessionário, botão, ganha a prova do líder e me bota no paredão. Eu não espero 50 dias para falar, não”#BBB24 https://t.co/Rp0rqqPL4i — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024

Pelo visto o discurso do Tadeu ontem, ele alugou não foi um triplex, ele alugou um bairro na cabeça da WC. ela agora vai em busca de enredos #BBB24 Wanessa Cunessa Alane e Davi pic.twitter.com/PuweHMmyKS — Rick Alves IS #Ivete30 #TeamDavi 🚗 (@rickalvesIS) February 28, 2024





por que a wanessa camargo carrega tanto ódio nesse olhar, hein? 😂 pic.twitter.com/7BBQsiAB9E — leticia #BBB24 (@ltcxrbs) February 28, 2024

