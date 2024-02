BBB 24: Rodriguinho diz que não quis ‘desvalorizar’ Yasmin Brunet ao falar do corpo dela

No começo do confinamento, em uma conversa no quarto do líder com os já eliminados Nizam e Pizane, o pagodeiro fez comentários sobre o corpo da modelo. “Acho ela bem bonita, ela já foi melhor, ela está mais velha, mas ela é bem bonita. O rosto dela é lindo”, disse ele.

+ ‘Que honra’, diz Sergio Hondjakoff sobre comparação com Eminem feita por Yasmin Brunet no ‘BBB24’

+ BBB24: Wanessa Camargo revela que parcela suas compras no cartão de crédito