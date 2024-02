BBB 24: Raquele vence pela primeira vez a prova do líder

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/02/2024 - 1:46 Para compartilhar:

Raquele ganhou a disputa que aconteceu nesta quinta-feira (15). Ela levou a melhor na Prova do Líder, que foi dividida em duas etapas, envolvendo muito equilíbrio, além de agilidade e sorte.

Patrocinada por uma marca de cerveja, a prova realizada em dupla foi composta por um circuito de três etapas.

A primeira, um participante enchia uma bandeja de copos e transferia para o colega; na segunda, esse colega descia por uma mini montanha-russa, tentando evitar ao máximo que o líquido fosse derramado; na terceira, o participante que iniciou a prova pegava a bandeja de copos e coletava o líquido que restou.

A segunda fase da prova foi individual. Os brothers tiveram de encontrar a bolacha com a frase premiada. Raquele tirou a sorte grande e conquistou a liderança pela primeira vez.

Vencedora, Raquele escolheu para o VIP Michel, Giovanna, Isabelle, Pitel, Fernanda e Rodriguinho.

Antes do início da Prova do Líder, Lucas Henrique usou o poder do veto e tirou Davi da disputa. “Bom, Tadeu, vou vetar quem me indicaria para o Paredão caso ganhasse a Prova, e é o Davi”, justificou o professor de Educação Física.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias