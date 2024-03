‘BBB 24’: programa terá ‘modo turbo’ com três eliminações por semana; entenda a dinâmica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 13:50 Para compartilhar:

A partir des sexta-feira, 29, o Big Brother Brasil 24 entrará em ‘modo turbo’. O programa já chegou ao Top 10, com os participantes Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel. Agora, com as mudanças, serão três participantes eliminados por semana até o final do programa. Veja como irá funcionar:

Entenda a dinâmica

Esta semana contará com um novo Paredão já na sexta, 29. Um participante será eliminado aos domingos e, logo em seguida, terá mais uma prova do Líder, com formação de nova berlinda. Isso também acontecerá nas terças: uma eliminação, uma prova e mais um Paredão. A grande final da temporada será no dia 16 de abril.

Portanto, a última Festa do Líder acontece nesta quarta, 27. Com o tema “Fitness Vintage”, o evento celebrará a liderança de Giovanna, com uma academia estilizada à moda dos anos 1980.

