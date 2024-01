BBB 24: mulher de Davi, 20 anos mais velha, rebate críticas sobre diferença de idade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/01/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Mani Reggo, a mulher de Davi Brito, participante do Big Brother Brasil 24, rebateu críticas recebidas após a diferença de idade entre os dois vir à tona nas redes sociais. A empresária tem 41 anos, enquanto o brother tem 21. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 19, ela disse que os comentários são fruto do etarismo, que é a discriminação contra pessoas ou grupos por conta da idade.

“Meu nome é Mani, sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi, entre tantas outras coisas que me qualificam, mas que para muitas pessoas não importam e preferem me chamar de ‘a mulher mais velha’ ou ‘a mulher que tem o dobro da idade’ para se referir a mim”, escreveu.

“Sim, a diferença de idade existe, é um fato constatado, entretanto isto não se faz um vocativo. O etarismo que venho sofrendo por meio de mensagens, entrevistas e em algumas páginas na internet é doloroso para uma mulher que batalha todos os dias com afetividade, garra e empatia”, continuou.

Mani completou dizendo que “é triste que, mesmo após décadas de progresso da redução das desigualdades de gênero, as mulheres ainda são objeto de discriminação e vítimas frequentes da objetivação de seus corpos assim como de sua idade”.

“A vulnerabilidade ainda é uma marca para nós. Há um longo caminho a ser percorrido para uma sociedade justa e igualitária. Precisamos proteger a mulher e garantir a similaridade social. Se você está lendo este texto peço que reflita, independente da sua idade ou sexo e me abrace”, finalizou.

