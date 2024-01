BBB 24: madrugada tem discussão sobre colcha, Davi ironizando Wanessa e MC Bin Laden pensativo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 10:39 Para compartilhar:

A madrugada no BBB 24 foi marcada por discussões e pelos brothers pensativos depois da saída do Luigi no Paredão desta terça-feira, 30. Alguns embates, como o de Wanessa Camargo e Isabelle sobre o empréstimo da colcha para outros participantes dormirem no chão, também aconteceram.

Davi, inclusive, conversou com Wanessa sobre seus gatilhos com gritos. “Sempre tem o nosso outro lado e sempre existirão gatilhos que impulsionarão esse outro lado a aparecer. O meu gatilho é muito fácil: não gosto de falsidade”, disse ele. Veja o que aconteceu nesta madrugada do BBB 24:

MC Bin Laden recalculando rota

Líder da semana, MC Bin Laden separou laranjas na mesa após a eliminação de Luigi, seu maior aliado no jogo. Ao ser questionado por Yasmin Brunet sobre o que estaria fazendo naquele momento, ele respondeu que “recalculava a rota” do jogo. No quarto com os aliados, o músico abordou o assunto.

“O Brasil tirou pessoas por causa de posicionamento. Então, assim, vamos recalcular a rota? Se a gente pensar em jogar com problema pessoal, vai sair um por um. No próximo Paredão, qualquer um daqui [do quarto] pode rodar. ‘Ah, eu tenho problema com tal pessoa e vou votar’. Tá bom, vai jogar só e eu não vou passar pano”, disse o MC em conversa com Juninho, Lucas, Pitel e Fernanda.

Rodriguinho diz que Wanessa é incoerente

Na área externa da casa, Rodriguinho conversou com Wanessa Camargo. Ele disse não haver embates entre muitos participantes. Para Wanessa, ninguém discorda dela por ela ser sensata, mas o cantor rebateu. “Eu não acho coerente o ponto do Davi ali, mas eu não vou brigar com você. Por quê? Onde você ganha de mim? ‘Eu vivi isso’, eu não vivi, então não posso falar, mas não quer dizer sensatez”, disse Rodriguinho.

Desabafo de Isabelle

Isabelle, que foi salva pelo público no Paredão, conversou com Pitel e Fernanda sobre a briga com MC Bin Laden na qual ele a chamou de falsa. Essa acusação a fez pensar que estava sendo odiada pelo público.

“Comecei a me questionar. Comecei a me sentir um pouco insegura, comecei a ter vergonha pela minha mãe. Eu falo muito dela né, linko muito eu e ela. (…) A sensação que tive daquela briga é que ele queria me desmascarar em frente da casa, porque ele ficou jogando indiretinha”, disse ela.

Isabelle também chorou muito no quarto, sozinha, após continuar no programa. Nas redes sociais, usuários pontuavam que ela se emocionou sem nem mesmo saber a porcentagem dos votos: com 61%, ela foi a mais votada para ficar entre Alane, Juninho e Luigi.

Davi x Wanessa

Davi e Wanessa conversaram na sala da casa sobre gatilhos de comportamento. A cantora disse que pessoas falando alto e gritando relembram outras situações que viveu. “Sempre tem o nosso outro lado e sempre existirão gatilhos que impulsionarão esse outro lado a aparecer. O meu gatilho é muito fácil: não gosto de falsidade”, disse rebateu Davi.

Discussão pela colcha

Wanessa não quer que participantes durmam no chão para não ceder sua colcha. Ela discutiu com Isabelle e Davi, dizendo que tinham camas disponíveis em outros quartos. Porém, o motorista disse não se sentir bem dormindo no Quarto Gnomo, por exemplo, pelo embate com os participantes de lá.

Uma solução para não dormir em outros ambientes seria dormir no chão. Yasmin Brunet, inclusive, falou para Wanessa respeitar quem não quiser dormir na cama. Davi também rebateu Wanessa. “Você tem um coração enorme, mas não quer ceder sua colcha”, disse ele.

Mais tarde, Bia combinou com o grupo que dormiria no Quarto Gnomo.





Juninho: ‘Se Davi tivesse ido pelo líder, ele teria saído’

Juninho conversou no quarto com Fernanda e Pitel. Ele disse que, se Davi tivesse ido ao Paredão pelo líder, teria sido eliminado. Pitel discordou do brother. Como argumento, ela usa o discurso do Tadeu na eliminação do Luigi, que falou sobre ser coadjuvante na história. Em seguida, os três concluem que o dançarino ficou “na sombra” de MC Bin Laden.

