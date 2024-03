BBB 24: Lucas vence prova e é o líder da semana

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/03/2024 - 0:16 Para compartilhar:

A prova do líder do Big Brother Brasil desta semana consagrou Lucas como o novo coroado. Para vencer a dinâmica, os participantes precisaram usar de habilidades manuais.

Cada participante precisou subir até o topo do tobogã, pegar um disco e escorregar no brinquedo. O propósito da dinâmica é que o brother ou sister ao descer o tobogã, precisaria lançar o disco no alvo com diferentes pontuações.

Os brothers com as maiores pontuações passariam para a etapa final. Lucas disputou a última fase contra Yasmin Brunet, Matteus e Michel. O professor fez 60 pontos e conquistou o título de líder.

Lucas escolheu Leidy Elin, Wanessa Camargo e Yasmin para o VIP. O resto da casa ficará na Xepa e terá que viver com menos opções de alimentos.

