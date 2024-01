BBB 24: Lucas Luigi é o sexto eliminado do reality

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/01/2024 - 1:25 Para compartilhar:

O vendedor e instalador de pisos Lucas Luigi, de 28 anos, é o sexto eliminado do Big Brother Brasil 24. O vendedor e instalador de piso, que pertencia ao grupo pipoca, deixou o reality nesta terça-feira (30) após disputar o paredão com Alane, Isabelle e Juninho.

Na dinâmica, o público votou em quem deveria permanecer no programa. O carioca obteve 7,29% da média de votos e acabou deixando o reality. Em terceiro lugar ficou Juninho, com 12,14%. Em segundo lugar Alane, com 19,55% e, com mais votos para ficar, Isabelle obteve 61,02% da preferência do público.

Luigi recebeu 7,29% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Juninho recebeu 12,14% de votos, Alane obteve 19,55% e Isabelle 61,02%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/OfvuNiidKk — Big Brother Brasil (@bbb) January 31, 2024

O sexto paredão do BBB 24 foi quádruplo. A formação começou ainda na sexta-feira (26), quando Marcus Vinícius atendeu o Big Fone. O brother teve que indicar três pessoas ao paredão e escolheu Juninho, Luigi e Pitel.

O líder da semana, MC Bin Laden, indicou Isabelle ao paredão. Já Davi foi o mais votado pela casa, com nove votos.

No contragolpe Juninho, Luigi e Pitel votaram em consenso em Alane. Em seguida, na prova bate-volta, Davi e Pitel escaparam da berlinda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias