BBB 24: Globo corta Vanessa Lopes da vinheta após desistência

Após desistir do BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes foi retirada da vinheta de abertura do reality show global. Nesta terça-feira (23), a Globo divulgou a nota chama e os telespectadores notaram que Vanessa Lopes foi retirada do vídeo após desistir do reality.

A tiktoker apertou o botão e saiu do programa na sexta-feira (19) após protagonizar diversos devaneios em pouco mais de uma semana de confinamento, criando teorias da conspiração sobre o elenco e gerando preocupação entre os colegas.

Globo revela quem plantou sementes de teorias e conspirações em Vanesa Lopes

Além disso, a produção mostrou a cena que colocou na cabeça de Vanessa de que a decoração da casa e outros movimentos da produção estavam enviando mensagens para os participantes.

“Eu acho que isso está bem tentando passar uma mensagem”, disse o motoboy para a influenciadora enquanto eles avaliavam a parede com os olhos dos brothers e sisters.

O brother ainda completou: “Presta atenção nisso amanhã ou durante a semana”, comentou enquanto saía de cena.

Desistência

Vanessa Lopes desistiu do programa na tarde de sexta (19). A sister estava conversando com os brothers, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. “E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar”.

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. “Não, por favor, não”, disse Nizam. “Me deixa, por favor, me deixa”, disse Vanessa.

Na sequência, ela levantou do sofá e apertou o botão. “Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”.

