BBB24: equipe de Rodriguinho se manifesta sobre ataques a cantor e sua família

A equipe do cantor Rodriguinho, confinado no BBB24 (TV Globo), divulgou, na noite desta quarta-feira, 17, uma nota de repúdio aos ataques que, supostamente, o artista e sua família estariam sofrendo.

Mais cedo, a esposa do artista, Bruna Amaral, havia usado as redes sociais para denunciar ameaças e tentativas de golpe de falsos contratantes do cantor.

No comunicado, a equipe mencionou a postura do pagodeiro dentro do reality, em referência às críticas que ele vem fazendo à colega de confinamento Yasmin Brunet sobre a compulsão alimentar da modelo, mas defendeu que o artista tem a oportunidade de evoluir dentro do programa.

“Os ADMs e os familiares do Rodriguinho já repudiaram as falas do mesmo e acreditam que ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém em atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho”, diz a nota.

Os administradores das redes sociais do brother disseram, ainda, que os ataques são passíveis de pena.

“Os ataques que vem acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçado pela recente lei 14.811/2024, passível de pena de multa e reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Também o é a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele”, diz a nota.

