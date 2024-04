BBB 24: Domingo tem eliminação, liderança inédita e novo paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/04/2024 - 1:34 Para compartilhar:

Menos um Gnomo no BBB 24! Giovanna Lima foi a eliminada deste domingo (7), em um Paredão contra duas Fadas: Davi Brito e Alane Dias. A agora ex-sister deixou o reality com 75,35% dos votos. Alane ficou com 20,06% dos votos, enquanto Davi fechou a berlinda com 4,59% da preferência do público.

Com a eliminação de Giovanna, apenas Lucas “Buda” Henrique permanece na casa da formação do grupo Gnomo.

Com o modo turbo do “Big Brother Brasil 24”, os brothers tiveram mais um domingo cheio na casa. Os últimos 6 participantes desta edição disputara mais uma prova do líder. E quem levou a melhor foi Davi. Essa é a primeira liderança do baiano. Ele também ganhou uma consultoria especializada do patrocinador da prova e mais R$ 100 mil.

Na primeira fase, Alane ficou em último lugar, tendo precisado de mais tacadas para concluir a prova, e já foi direto para o paredão.

Já no início da madrugada de segunda-feira (8) o Paredão foi formado. O líder Davi indicou Lucas Buda direto para a berlinda. Alane já estava na berlinda por conta da prova do líder. Isabelle acabou sendo a mais votada da casa e, por isso, também disputa a preferência do público.