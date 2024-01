BBB 24: Dentista afirma que desistiu do reality no pré-confinamento; saiba quem é

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Uma dentista chamada Rebeca Mota revelou que faria parte do puxadinho do BBB 24, mas desistiu do programa durante o pré-confinamento. O Estadão entrou em contato com a Globo para confirmar a informação, mas ainda não obteve retorno.

Nas redes sociais, ela publicou stories diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro, lamentando a desistência, e também repostou print de uma conversa antiga em que revelava ter sido selecionada. Rebeca ainda repostou mensagens de apoio de amigos, que já tinham criado uma arte nas redes sociais com a tag #TeamRebeca.

Outros amigos até encomendaram um totem do rosto da dentista para torcer por ela na competição. “Voltando pra casa…Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível”, disse Rebeca.

“Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desitido do meu sonho”, concluiu.

Posteriormente, Rebeca postou que voltaria às redes para dar detalhes do ocorrido, mas, no momento, está sendo acolhida pela família. Até o momento, a suposta ex-sister não deu mais detalhes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias