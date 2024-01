BBB 24: Davi chama Nizam de ‘articulador’ após formação de paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 3:13 Para compartilhar:

Depois de formarem o terceiro paredão do BBB 24, da Globo, uma grande discussão tomou conta da casa mais vigiada do país e exaltou os ânimos entre Davi e Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15.

Emparedado, o motorista de aplicativo descobriu que Nizam foi o primeiro jogador a mencionar seu nome durante votação em consenso com Rodriguinho, Raquele, Marcus, Juninho e Luigi no confessionário. Bastante irritado, ele acabou tendo um bate-boca com o rival.

“Meu papo com você ontem foi de olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora olhando no seu olho”, diz Davi. Nizam tenta interromper a discussão: “Quando você conseguir conversar…”

“Deixa dar! Vai me bater? Vai fazer alguma coisa?”, rebate Davi. “Você é um articulador, falso do c*”, completa o emparedado.

