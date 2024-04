‘BBB 24’: brothers terão de escolher colega para ‘salvar’ de paredão nesta sexta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 18:50 Para compartilhar:

Em ‘modo turbo’, o Big Brother Brasil 24 terá uma nova formação de paredão nesta sexta-feira, 5. Desta vez, porém, a dinâmica terá uma especificidade: em vez de indicarem quem desejam que enfrente a berlinda, os brothers terão de escolher um colega para ‘salvar’ da possível eliminação.

O líder, Lucas Henrique, começará a formação indicando uma pessoa. No confessionário, os participantes deverão votar em quem não gostariam que enfrentasse o paredão. Os dois menos votados enfrentarão a votação do público para tentar permanecer na casa.

Após um paredão duplo entre Davi e MC Bin Laden que eliminou o cantor na última quinta, 4, o reality volta a ter uma disputa tripla. Na sexta, o programa contou com a última Prova do Anjo da edição. Matteus foi o grande vencedor e está imune.

Com isso, o brother garantiu sua vaga no Top 6 do reality show. Foi a quinta vitória do gaúcho na disputa pela imunidade.