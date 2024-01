“BBB 24”: Beatriz, Davi e Pizane estão no paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 1:25 Para compartilhar:

O BBB 24 segue a todo vapor. Após o paredão que eliminou Thalyta neste domingo (14), os brothers tiveram pouco tempo para lamentar a partida da mineira e já tiveram que encarar uma prova de líder seguida de uma nova formação de paredão — o terceiro da edição.

Lucas Henrique ganhou a prova de líder e indicou Beatriz ao paredão. Logo depois, brothers e sisters participaram de um sorteio entre todos da casa. Seis pessoas foram sorteadas, elas puderam vetar um participante de votar no confessionário. O restante da casa pôde ir ao confessionário e definir o segundo emparedado da noite. Houve empate entre Lucas Pizane e Alane, que foi salva pelo líder. Por fim, os seis vetados escolheram, em consenso, o último participante para ir a berlinda: Davi.

Agora, a votação do público decidirá quem deve ficar no programa. A pessoa menos votada sairá do reality show. A terceira eliminação do BBB24 acontece na próxima terça-feira (16).

