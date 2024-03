BBB24: após Sincerão, Leidy joga as roupas de Davi na piscina

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/03/2024 - 0:32 Para compartilhar:

Após uma discussão acalorada, Leidy Elin jogou a mala de Davi na piscina do BBB 24, nesta segunda-feira (11). O brother foi até o confessionário para reclamar que a sister estava provocando e teria ido contra as regras do reality show.

“Você me chamou de baixa, agora eu vou ser subterrânea”, disse Leidy Elin ao jogar todas as roupas do baiano. Em seguida, o brother tentou pegar a mala da sister, mas ela deitou em cima dos pertences, impedindo que o baiano pegasse.

Leidy jogou as roupas do Davi na piscina! BEM VINDOS AO BBB 2! #bbb24 pic.twitter.com/a5StypLkat — BBBabi (@babi) March 12, 2024

A discussão dos dois começou ainda durante o Sincerão, em que eles não participaram como protagonistas, apenas acompanhavam a dinâmica na sala. Davi questionou os argumentos de Yasmin e Leidy defendeu a amiga.

A sister já tinha ameaçado jogar os pertences do baiano na piscina na semana passada e chegou a perguntar a produção do programa se era permitido. Na ocasião, o Big Boss informou que qualquer coisa era permitida, desde que não tivesse agressão física.

Os embates contra o Davi, que se intensificaram após a eliminação da Wanessa, estão custando caro para a Sister. Leidy Elin está perdendo seguidores nas redes sociais.

A carioca já havia ultrapassado a marca de 415 mil seguidores no seu perfil do Instagram. No entanto, na madrugada desta terça-feira (12), os números começaram a cair e, atualmente, ela tem 383 mil.

