BBB 23: Fred afirma que Di Ferrero ‘aguçou seu lado bissexual’ em festa

Da Redação 19/03/2023 - 13:15

Durante conversa com o ator Gabriel Santana, o youtuber Fred falou sobre a beleza de Di Ferrero, integrante da banda NX Zero, que animou a festa do BBB 23 no último sábado (18).







Segundo o jornalista, o cantor ‘aguçou’ seu lado bissexual e, em dado momento da festa, Fred até chegou a se confundir com os olhares de Di Ferrero.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, declarou Fred, em papo com Gabriel. O ator, por sua vez, concordou com o ex de Bianca Andrade.

“Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as ‘paradas’. Eu não estava levando para um lado de ‘brother'”, acrescentou Fred.

