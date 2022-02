‘BBB 22’: Luana Piovani questiona contrato e não autoriza filhos a gravarem

No almoço do anjo, no “Big Brother Brasil 22”, que foi exibido durante o programa na noite deste domingo, 13, a ausência dos filhos de Pedro Scooby na mensagem ao surfista chamou atenção do público. Ele e Paulo André conquistaram o “anjo da semana” e receberam o direito de conferir vídeos de familiares e amigos.

Para Scooby, a mãe, o irmão e a companheira Cíntia Dicker apareceram. “Quero dizer que está tudo bem, as crianças estão bem e, estar com elas, é estar com você também”, disse a modelo. O surfista ficou emocionado, abraçou os companheiros de quarto e disse: “Ah, as crianças devem estar com a Luana”.

Nas redes sociais, Boninho informou que Luana Piovani não autorizou os filhos a gravarem a mensagem para o pai. A atriz declarou que não assinaria um documento que permitiria que a TV Globo utilizasse a imagem das crianças à revelia. “Seguinte: Não vai ter imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem, mesmo se o Pedro sair. E aí, gente, é o seguinte, eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos. Eu tô fazendo o meu papel maravilhoso de mãe, que aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos”, argumentou.

Na internet, muitos deram razão à Luana e escreveram mensagens de apoio.

Em uma série de stories nesta segunda-feira, 14, Luana Piovani provocou uma reflexão: “Vim dividir uma coisa com vocês. Homem quando acha que vai dar de esperto é uma coisa única. Vocês sentiram a maldade naquela respostinha que o Boninho deu não sei pra quem que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti. Senti. Deve ter achado que eu ia me ferrar porque o Brasil tem devoção por esse programa. Mas ele se esquece que existe algo que une as mulheres que é a maternidade. E aí o tiro saiu pela culatra”, declarou.

