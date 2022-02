BBB 22: Entenda a importância do uso dos óleos de cabelo requisitados por Jade Picon

Nos últimos dias, os cuidados com os cabelos estiveram em evidência graças a Jade Picon, participante do Big Brother Brasil 22. A influenciadora viralizou nas redes sociais ao solicitar, em seu raio-x, um óleo de cabelo para ela e suas companheiras de confinamento.

“Meu cabelo passou por um processo de pós-química, e está bem danificado. Se eu não passar óleo depois que eu lavar, vai ficar ‘uó'”, declarou a influencer. Isso porque Jade tinha os cabelos platinados antes de entrar no programa, mas está morena novamente.

À IstoÉ, a cabeleireira, visagista e consultora de coloração pessoal Joy Prestupa, do Salão C.Kamura, em São Paulo, explica a importância da utilização do cosmético. “O óleo serve para dar emoliência e ajudar na elasticidade natural do fio, funcionando como uma membrana entre suas camadas. Ele é essencial”, pontua.

Essencial para todos os tipos de cabelo

Joy garante que o uso do óleo é indispensável mesmo em cabelos que não tenham passado por um processo de química como os de Jade. “Nós perdemos propriedades essenciais do fio com lavagem, água, cloro, piscina, praia, secador, chapinha. Sem contar a idade natural do fio, o tempo que o cabelo está exposto ao clima”, explica.

Segundo ela, os óleos devem ser utilizados em todos os tipos de cabelo — com ou sem química, cacheados, lisos etc. — para auxiliar o processo de recuperação dos fios e a manutenção do cabelo natural. A visagista afirma que não há contraindicações, mas pede atenção: “Para fins de tratamento, o óleo não pode ter silicone, ele tem que ser um óleo essencial”.

Como escolher seu óleo

Joy descarta o uso do óleo de coco — muito comentado entre influenciadoras — como uma opção de tratamento para os cabelos. “O óleo de coco é oclusivo, e tende a deixar o fio com camadas que impedem a absorção de outros nutrientes”, alerta. Se você não tiver óleos próprios para cabelo à mão, “uma boa máscara de hidratação e nutrição já ajuda bastante”, aconselha a visagista.

Ela enfatiza, novamente, que o produto escolhido deve ser um óleo essencial com a ausência de silicone. Suas indicações são:

Wella Oil Reflections — R$167,00, 100 ml

Moroccanoil Light — R$199,90 125 ml

Keune So Pure Moroccan Argan Oil — R$233,67, 45 ml

Após o uso dos óleos

A especialista alerta também para a necessidade de uma higienização adequada dos cabelos após o uso dos óleos. Segundo ela, é normal que resíduos do produto se acumulem nos fios, e por isso eles devem ser lavados com bons shampoos mais limpantes e menos alcalinos (com pH alto).

“Os shampoos de limpeza não agridem o fio e são capazes de tirar esse excesso de óleo ou de resíduo de algum outro produto que tenha ficado entre as cutículas [do fio]. Essa limpeza, uma vez por semana, faz com que o cabelo não fique pesado e nem denso”, finaliza.

Confira a seguir um vídeo com o passo a passo do uso adequado de óleos capilares:

