BBB 21: saiba quem são os famosos que participarão do reality

O Big Brother Brasil 21 começa segunda-feira (25) e a Globo já divulgou os nomes que estarão no reality. Boninho aproveitou o sucesso da versão de 2020 e separou a casa em “Pipoca” e “Camarote”, ou seja, juntando anônimos e famosos para disputarem o prêmio.

Saiba um pouco mais sobre os famosos que estarão presentes no BBB21:

Camilla de Lucas – 26 anos

Influencer, conquistou fãs com seu bom-humor e vídeos divertidos durante a pandemia. Camilla vem de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Carla Diaz – 30 anos

Carla é atriz e ficou bastante conhecida durante a novela “O Clone”, além de ter participado também de “Chiquititas”. Ela vem de São Paulo capital.

Fiuk – 30 anos

Filho de Fábio Jr., Fiuk é ator e cantor. Ele vem de São Paulo capital e conquistou diversas fãs não só com seu talento, mas muito carisma nas redes sociais.

Lucas Penteado – 24 anos

Ator, cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo são apenas alguns dos títulos que Lucas leva no currículo. O artista representa o bairro do Bexiga, em São Paulo, e está cheio de vontade de ganhar.

Karol Conká – 35 anos

Curitibana que mora em São Paulo, Karol se tornou um dos grandes nomes da música nacional com sua batida que mistura funk, pop e rap.

Projota – 34 anos

Famoso na cena do rap nacional, Projota está em uma das melhores fases de sua vida. O cantor já participou de grandes eventos como Rock in Rio e Olimpíadas do Rio, em 2016.

Pocah – 26 anos

A funkeira Pocah já fez músicas com MC Mirella, Pabllo Vittar, entre outros nomes da música brasileira. Amiga de Anitta, Lexa e outras famosas, ela acumula 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Nego Di – 26 anos

Humorista, Nego Di começou a ficar famoso com o conteúdo “Whatsapper”, ou seja, ele que iniciou a onda de áudios e histórias engraçadas que hoje em dia são febre no aplicativo de troca de mensagens. Ele vem direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Rodolffo – 32 anos

Cantor sertanejo e ex-marido da influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, Rodolffo faz dupla com Israel e vem direto de Uruaçu, em Goiás.

Viih Tube – 20 anos

Vihh é youtuber e já foi protagonista de diversas polêmicas, principalmente no começo de sua vida como figura pública na internet. Hoje em dia ela investe nas webséries e em seu perfil do Instagram. A jovem é de Sorocaba, interior de São Paulo.

