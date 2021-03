‘BBB 21’: Rodolffo é o novo líder e reality show terá paredão falso

Em uma prova rápida na noite desta quinta-feira, 4, Rodolffo se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 21. O apresentador, Tiago Leifert, demorou mais tempo para explicar a complexidade da tarefa. Os participantes teriam de conduzir uma moto, acertando jatos de água em um alvo. No meio do caminho, a água cessou e era preciso encontrar uma chave específica para seguir com a tarefa.

Em menos de cinco minutos, Rodolffo conseguiu completar primeiro a corrida. “Falei que hoje era meu!”, vibrou o brother. Entusiasmado, Rodolffo pegou no colo o melhor amigo no programa, Caio, que está com o pé machucado, e o jogou para cima. A cena virou meme de maneira imediata.

Para a sala vip, além de Caio, Rodolffo chamou Sarah, Gil, Juliette, João e Viih Tube. Agora, Rodolffo indicará alguém da área “vip” e outra pessoa da “xepa” ao paredão, que será falso. Isso mesmo, não é “pegadinha do Mallandro” não. A informação já havia sido adiantada por Boninho nas redes sociais. “Boninho, quando vai ser o paredão falso?”, indagou um seguidor nos comentários da última foto do diretor no Instagram. “Essa semana”, respondeu ele na quarta, 3.

Além dos indicados por Rodolffo, haverá o mais votado da casa e dois “contragolpes”. Cada um dos indicados pelo líder puxa mais um competidor ao paredão. Estes últimos três disputam a prova bate-volta que salva um e cria o falso paredão quádruplo.

