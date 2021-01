BBB 21: Globo revelará dois participantes no intervalo de ‘Laços de Família’

Falta pouco para os fãs do BBB 21 conhecer os participantes do reality show. Na tarde desta terça-feira (19), será divulgado dois brothers no intervalo da novela “Laços de Família”.

“É hoje! Hoje é o ‘Big Day’, vamos revelar para vocês o time do ‘BBB 21’, jogadores e jogadoras, Pipoca e Camarote”, disse Tiago Leifert, apresentador do programa.

E completou: “A gente vai fazer isso a partir dos intervalos de Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo, e a gente vai ao longo da programação, de dois em dois, mostrando quem é que vai jogar o ‘Big Brother Brasil’ 2021”.

A atração começa pra valer na próxima segunda-feira (25), na tela na Globo.

