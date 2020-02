BBB 20: “Se a gente não ganhar o Líder, vamos eu e você”, desabafa Felipe com Babu

Em uma conversa no jardim da casa mais vigiada do Brasil, o BBB 20, Babu e Felipe conversaram sobre os próximos passos do jogo: “Se a gente não ganhar o Líder, vamos eu e você”, falou o Prior. Babu concorda e completa: “É confortável. Eu estou tranquilo, eu escolhi não viver no conforto”.

Felipe comenta que o líder Guilherme não vai vetá-lo da Prova do Líder. “Eu vou para as cabeças. Se for em dupla, vamos nós dois. E, se você não durar, eu vou durar”.

Babu fala sobre a divisão entre Vip e Xepa. O arquiteto diz que quer ir por afinidade, e Babu explica sobre o preço das compras no Vip. “Tem que trazer Guilherme e Gabi”.