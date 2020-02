BBB 20: “Quero beijar a boca dele”, confessa Marcela sobre Daniel

Em uma conversa com Gizelly na sala do BBB 20, Marcela comenta com a sister que não acredita estar passando pelo que está acontecendo e que não sabe aonde está com a cabeça. A advogada pergunta se é sobre Daniel e questiona: “Você se apaixonou por ele?”.

A médica afirma que não, mas Gizelly insiste para saber qual é a vontade da médica: “Eu quero beijar na boca dele”.

Logo em seguida , a loira fala sobre a diferença de idade entre os dois. Novamente a sister comenta sobre sua vida fora da casa. “O que eu estou fazendo? Estou jogando o negócio para o alto”. Gizelly questiona sobre o que Marcela sente no coração, e a médica desabafa: “Não sei, por isso que eu estou assim. É ridículo isso”.