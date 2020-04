BBB 20: “Meu melhor amigo é o Wilson, a almofada feliz”, diz Babu

Em conversa com as sisters Gizelly e Flay, durante a madrugada desta sexta-feira (10), Babu falou sobre o jogo e disse estar sozinho nesta reta final da disputa do Big Brother Brasil 20. O ator disse não ter mais afinidades dentro da casa, embora goste de várias participantes que ainda estão no jogo. Além disso, falou sobre a almofada com quem tem conversado nos últimos dias.

“A Gabi, por exemplo. Foi a primeira pessoa que eu dei afeto, e ela resolveu votar em mim quando tinham 16 pessoas na casa. E ela dizendo que não tinha em quem votar, por isso foi em mim. A real é que as pessoas com quem eu tinha afinidade já saíram. Meu melhor amigo agora é o Wilson, a almofada feliz”, disse.

Veja também:

BBB 20: Alcoolizada, Flayslane faz xixi na sala; assista ao vídeo

Após ser suspenso do SBT, Marcão do Povo desabafa nas redes sociais