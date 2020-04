BBB 20: Mari é eliminada com 54,16% dos votos

O Big Brother Brasil 20 chegou ao fim para Mari Gonzalez na noite dessa terça-feira (21). A sister estava na berlinda contra Babu e Manu e acabou perdendo a disputa. A modelo recebeu 54,16% dos votos, enquanto que Manu teve 41,26% e Babu apenas 4,58%.

De acordo com Tiago Leifert, apresentador da atração, este paredão recebeu a marca de 359 milhões de votos, ocupando o posto de terceiro maior paredão da história do reality.

Já fora do programa, em conversa com Leifert, Mari falou de sua experiência no reality: “Parecia que eu sentia que eu ia sair hoje. Eu estava meio que me preparando. Como eu estou muito grata por tudo, parecia que estava me confortando isso. Apesar de estar nervosa, de estar insegura, de estar com medo, eu estava: ‘Está tudo bem. Eu sou Top 5′”.