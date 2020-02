BBB 20: Manu Gavassi se recusa a mandar mensagem para Hadson: “Não quero mandar”

Na noite de ontem, 11, o participante Hadson foi eliminado com com 79,71% dos votos no paredão que disputou com Felipe Prior. Na manhã desta quarta-feira (12), os brothers da casa foram chamados no confessionário para deixar uma mensagem para o ex-jogador, mas Manu Gavassi não ficou afim de deixar uma depoimentos para Hadson e acabou se viralizando na web por se recusar a mandar um recado para o eliminado.

Veja também:

Hadson ganha “só” 82 mil seguidores e se decepciona

Polícia Civil investiga Pyong Lee por acusações de abuso



Para enviar uma mensagem para o participante que foi eliminado ontem, olhe para a câmera que está a sua frente”, disse a produção do BBB 20. “Não quero, obrigada”, disse a cantora se recusando a gravar o depoimento para Hadson. “Não tenho o que mandar, não quero mandar”, finalizou Manu.

A decisão de Gavassi de não gravar uma mensagem para Hadson se refere após uma briga que ele teve com as mulheres da casa, que o acusaram de ser machista durantes algumas atitudes dele no programa.

Assista ao vídeo abaixo: