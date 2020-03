BBB 20: Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez estão no paredão

A noite desse domingo (29) contou com mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 20. Após votos e prova bate e volta, Prior, Manu e Mari acabaram ficando e um deles deixará o reality na terça-feira.

Antes da berlinda ser formada, Leifert lembrou que Gabi e Mari já estavam no paredão, por conta do pior desempenho na disputa da prova do líder. Na sequência, Marcela, anjo da semana, deu sua imunidade a Thelma, que se sentia ameaçada nesta semana.

Depois da imunidade, foi a vez da líder Gizelly indicar um participante ao paredão. Ela escolheu Felipe Prior. Nesta semana, o indicado pelo líder tinha o direito de mandar alguém direto ao paredão, ele escolheu: Manu Gavassi.

Na votação no confessionário, empate triplo entre Babu, Rafa e Flayslane. Todos receberam três votos. Coube a Gizelly dar o seu voto de minerva, e ela escolheu: Flay.

Após o término das votações, o paredão contava com cinco pessoas, e uma nova prova bate e volta foi realizada, dessa vez, salvando duas pessoas do paredão. Flay, Gabi, Manu e Mari participaram, apenas Prior que não, por ter sido indicação da líder.

Flay e Gabi acabaram tendo melhor sorte, escolhendo os porquinhos premiados e se livraram da berlinda. Com isso, ficou definido o paredão entre Prior, Manu e Mari, um deles deixará a casa na terça.