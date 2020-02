BBB 20: “Estamos chorando pelo mesmo homem”, diz Gabi para Victor Hugo

Apesar da madrugada dessa quinta-feira (20) ter sido de festa no BBB 20, ela também contou com uma conversa mais séria. Gabi e Victor Hugo estavam na cozinha e o brother questionou o motivo da sister estar chorando. “Por que você está chorando? O que foi?”, perguntou. “Sei lá, muita coisa. Eu me apaixonei muito, isso dói”, respondeu Gabi.

“Pelo Gui?”, questionou novamente Victor Hugo. Gabi confirmou com a cabeça e rebateu: “Você também, né?”. “Que bosta, f***”, disse o brother. “Estamos chorando pelo mesmo homem”, continuou a sister, caindo na risada na sequência.

“Não aconteceu nada, só que eu bebo e aí sofro. Às vezes bate um negócio, sabe? Tipo: ‘Será que ele gosta mesmo de mim?’ Me apaixonei tanto que eu beijei na boca em um programa, não sou de beijar assim. Me apaixonei, entreguei meu coração e tudo que eu tinha para ele e me joguei em um abismo”. “E eu vou me machucar”, explicou a sister.

