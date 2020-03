BBB 20: Em sessão de hipnose, Pyong assusta brothers com esquecimento e indução

A madrugada desta terça-feira (03), na casa do BBB 20 foi bem intensa. Pyong resolveu fazer uma sessão de hipnose com a influenciadora Rafa, Ivy, Thelma e Prior. Durante a sessão, os brothers se assustaram após os hipnotizados esquecerem coisa do dia a dia. A Líder Ivy foi induzida a se sentir bêbada sem ter tomado uma gota de álcool, já Thelma chegou a esquecer a existência do número sete.

Ao fazer a hipnose, Pyong pediu para que os brothers relaxassem e começou a executar os exercícios de meditação e concentração. Logo em seguida, ele deu alguns comandos como: relaxar, esquecer e dormir. Após eles ficaram totalmente sem consciência, Thelma acabou se assustando ao esquecer o número sete, já Ivy disse que se sentiu realmente bêbada, Rafa não conseguiu para de dar risada quando Pyong comandou que ela risse.

Ivy continuou hipnotizada e começou a ver todas as pessoas da sala com cabelo cor de rosa e sentiu cheiros de suas comidas favoritas. Prior não teve tantas reações como as sisters e foi o menos afetado pela sessão.