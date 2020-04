BBB 20: Babu, Manu e Mari estão no paredão

A noite desse domingo (19) foi agitada no Big Brother Brasil 20. Após a eliminação de Ivy, com mais de 74% dos votos, foi realizada uma nova prova do líder e também mais uma formação de paredão, que acabou sendo formado com: Babu, Manu e Mari.

A prova do líder realizada foi puramente de sorte, consistia em encontrar bolas douradas em urnas para seguir na disputa. Quem levou a melhor na disputa foi Rafa, que acabava de voltar de um paredão. Ao chegar na sala, já foi iniciada a formação do novo paredão, e a sister indicou Mari.

Na sequência, foi a vez dos votos da casa. Manu Gavassi recebeu 3 votos, de Thelma, Babu e Mari, e também foi colocada no paredão. Para definir o terceiro brother emparedado, a mais votada pela casa teria direito ao contragolpe, com apenas Thelma e Babu de opções, a cantora escolheu pelo ator, que chega ao seu 9º paredão na casa. Na terça-feira acontece a nova eliminação. Quem será que deixa a disputa?