BBB 19: Tereza é eliminada em paredão inusitado

A eliminação dessa terça-feira (12) do Big Brother Brasil 19 foi diferente, contando com duas etapas. Primeiramente, quatro estavam no paredão: Carol, Alan, Tereza e Hariany. O público tinha que votar para quem eles queriam que ficasse na casa, “salvando” dois participantes da berlinda. Carol e Alan receberam 37,05% e 29,17%, respectivamente, e ficaram de fora da etapa final.

Posteriormente, os participantes do reality votariam no confessionário para decidir quem deixaria a casa. Tereza levou 5 votos, de Carol, Alan, Paula, Gabriela e Rízia, enquanto que Hariany recebeu apenas 3, de Rodrigo, Danrley e Elana.

Dessa forma, Tereza se tornou mais uma eliminada da disputa. Esta foi a primeira vez na história do BBB que os brothers definiram quem sairia do reality.