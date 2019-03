BBB 19: “Quem disse que eu sou hétero?”, diz Danrley

A casa do BBB 19 contou com a visita de Malvino Salvador na tarde desta segunda-feira (11). Danrley foi um dos mais empolgados e até brincou com os brothers após ganhar um abraço do ator.

“Nem vou tomar mais banho depois de abraçar esse cara. Quem disse que eu sou hétero?”, afirmou o brother. Na sequência, os participantes caíram na risada e Rodrigo brincou com a sexualidade do amigo. “Por que uma carteirinha, se a gente pode ter duas, né?”.

Quem também gostou da presença de Malvino foram as sisters Carolina, Paula, Rízia e Tereza, que rasgaram elogios sobre a beleza do ator.