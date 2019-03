BBB 19: Gabriela vence prova e conquista liderança inédita

O BBB 19 conheceu a sua nova líder na noite dessa quinta-feira (14), e uma liderança inédita. O reinado nessa semana será de Gabriela.

A sister completou todas as cinco palavras do caça palavras, além dos sapatos correspondentes no menor tempo, deixando os outros brothers para trás.

A prova do líder contou com a participação de quase todos os brothers. Apenas Rodrigo ficou de fora, já que ele foi vetado por Rízia, líder da última semana. Na próxima semana, Gabriela também terá o poder de vetar uma pessoa da prova da próxima quinta-feira.