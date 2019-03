BBB 19: Carol, Danrley e Paula formam novo paredão

Mais um paredão foi formado na noite desse domingo (17) na casa do Big Brother Brasil. Carol, Danrley e Paula estão na berlinda. Líder da semana, Gabriela foi a responsável por indicar Paula. Na sequência, houve votação dos brothers no confessionário e Carol, com quatro votos, foi a mais votada da casa e também foi emparedada.

Por decisão do público no Big Bossa da sexta-feira, os dois mais votados estariam no paredão. Diante disso, Danrley, que recebeu três votos, também foi colocado na berlinda. O novo eliminado da casa mais vigiada do Brasil será anunciado na próxima terça-feira (19).