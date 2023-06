BB usa dados do Open Finance para acelerar simulação e contratação de portabilidade de crédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 17:25 Compartilhe

O Banco do Brasil vai permitir que os clientes comparem condições e peçam a portabilidade de crédito de outros bancos por meio de seu aplicativo, usando dados obtidos via Open Finance, informou o banco com exclusividade ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O objetivo é acelerar e facilitar a operação.

A portabilidade de crédito permite que o cliente transfira um empréstimo, por exemplo, de um banco para outro, em busca de melhores condições de pagamento ou menores taxas. Mas, segundo disse o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, Renato Gomes, em entrevista ao Broadcast, hoje há muitos entraves para que a troca realmente aconteça, e o regulador vem trabalhando para que o processo se torne mais fluido justamente por meio do Open Finance.

Com a solução criada pelo Banco do Brasil, os clientes que usam o aplicativo da instituição não precisarão consultar cada instituição com quem tem empréstimo para obter os dados do contrato e então preencher todas as informações das operações que pretendem fazer a portabilidade. Após autorização do dono dos dados, o banco consultará as informações diretamente de outras instituições financeiras, o que deve tornar a experiência do cliente mais fluida e sem atritos. Além disso, deve agilizar a efetividade do procedimento e possibilitar que as condições negociais sejam personalizadas, considerando o cliente e a operação a ser portada.

“Com foco na educação financeira, ao simular a portabilidade do empréstimo, a solução do BB apresenta ao cliente a comparação das condições nas duas instituições, facilitando a escolha da opção mais vantajosa para ele”, comenta Marisa Reghini, vice-presidente de tecnologia e negócios digitais do BB. “Tudo isso de forma digital e usando a infraestrutura do Open Finance. Essa é mais uma solução que materializa as vantagens do cliente aderir ao Open Finance”, afirma a VP do banco, que está na dianteira em produtos e serviços via Open Finance.

Para fazer o procedimento, basta o cliente compartilhar com o BB as informações do crédito na referida instituição financeira que já tem contrato. Antes da simulação, o cliente poderá fazer algumas escolhas, como a linha de crédito e o vencimento da primeira parcela. Depois, será apresentado o resumo da portabilidade comparando item a item as condições do empréstimo no BB e no concorrente, inclusive com a diferença de valor mensal.

A novidade está em fase de testes com alguns clientes e funcionários, mas deve ser ampliada para toda a base de usuários do banco nas próximas semanas. A solução será apresentada no estande do BB do evento Febraban Tech, em São Paulo, que acontece entre os dias 27 e 29 de junho.

