BB supera R$ 1 bi em renegociações de dívida no Faixa 2 do Desenrola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 12:27 Compartilhe

O Banco do Brasil renegociou mais de R$ 1 bilhão em dívidas desde o começo do Programa Desenrola, que pretende reduzir o endividamento da população brasileira. Conforme antecipou o BB ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), 122 mil clientes do banco já foram beneficiados pelo programa do governo federal, que começou dia 17 de julho.

Na Faixa 2 do Desenrola, podem ser renegociadas dívidas bancárias de pessoas físicas com renda mensal de R$ 2 mil a R$ 20 mil.

Simultaneamente ao início do Desenrola, o BB criou condições especiais para outros públicos. Dessa forma, a regularização total já chega a R$ 6,7 bilhões, contando as realizadas pelo BB (R$ 6,2 bilhões) e pela Ativos S.A. (R$ 480 milhões), empresa do conglomerado especializada em recuperação de crédito.

Quase 390 mil clientes do BB e 355 mil clientes da Ativos S.A. tiveram acesso a condições especiais para renegociação de suas dívidas, juntando o Desenrola e a iniciativa da própria instituição, entre pessoas físicas em geral e micro e pequenas empresas.

Segundo o banco, além do público do Desenrola, 236 mil clientes pessoas físicas em geral regularizaram suas dívidas no BB, em um total de R$ 3,6 bilhões. Por fim, quase 30 mil micro e pequenas empresas já renegociaram aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

“É uma satisfação podermos atuar de forma comercial com um olhar social, já que estamos literalmente desenrolando a vida de mais de 700 mil clientes do conglomerado BB”, afirma Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.

Condições

O BB criou condições negociais para os clientes beneficiados pelo Desenrola e ampliou o alcance para os demais públicos inadimplentes, inclusive microempreendedores individuais.

O banco oferta descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias