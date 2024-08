BB Seguros passa a permitir aportes extras em previdência com pagamento em criptomoedas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 13:49 Para compartilhar:

A BB Seguros permitirá aos clientes que façam contribuições extras para seus planos de previdência privada pagando com criptomoedas. A alternativa está disponível através do aplicativo do Banco do Brasil com o BB Pay, plataforma do banco que integra vários meios de pagamento.

Os clientes precisam ter carteira ativa na Bitfy, startup especializada em soluções de blockchain que é investida do BB Ventures, o fundo de corporate venture capital (que compra participações em empresas fechadas) do conglomerado.

Os pagamentos podem ser feitos com bitcoin, ethereum, binance, celo, solana, polkadot, ripple, dash, avalanche e algorand.

“Estamos constantemente buscando formas de inovar e melhorar a experiência dos nossos clientes, e a introdução dos criptoativos como opção de pagamento para aportes de previdência é um grande passo nessa direção”, diz em nota a superintendente executiva de portfólio e tecnologia da BB Seguros, Roberta Grünthal. “Queremos que nossos clientes tenham a liberdade de escolher a forma mais conveniente e adequada para gerenciar seus investimentos, e a tecnologia é a chave para isso.”

“Com o BB Pay, a BB Seguros pode oferecer uma diversidade de meios de pagamento para que o cliente planeje o seu futuro. A solução leva agilidade e estabilidade ao serviço e permite futuras evoluções, como novas formas de pagar, com um baixo custo de desenvolvimento”, diz Maria Tereza Murta, líder de BB Pay e iniciador de pagamentos no banco.

O COO da Bitfy BWS, Guilherme Freitas, diz que com a parceria, os clientes terão acesso a finanças descentralizadas, como é conhecido o mundo das criptomoedas. “Desenvolvemos a infraestrutura necessária para ampliar a autonomia e democratizar a utilização e acesso ao ecossistema de ativos digitais para todos”, afirma ele.