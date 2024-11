BB Seguridade tem lucro líquido ajustado de R$ 2,265 bi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 19:40 Para compartilhar:

A BB Seguridade, o grupo de seguros do Banco do Brasil, anunciou na noite desta segunda, 4, lucro líquido ajustado de R$ 2,265 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 10,1% ante o mesmo período de 2023. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o resultado subiu 20,1%. No acumulado dos nove meses, o lucro gerencial cresceu 5,7% e alcançou R$ 6 bilhões.

O crescimento do lucro foi puxado pela aumento das vendas de seguros, principalmente na comparação trimestral, queda dos sinistros e melhora dos resultados das subsidiárias do grupo segurador, de acordo com a apresentação de resultados.

Os prêmios emitidos pela Brasilseg somaram R$ 5,518 bilhões no terceiro trimestre, queda anual de 4,6%, por conta do recuo das vendas do seguro agrícola, mas salto de 38% ante o segundo trimestre. No trimestre, o lucro líquido da Brasilseg, que opera com seguros o rural, somou R$ 1,186 bilhão, cresceu de 12% em um ano.

Na Brasiprev, a unidade de previdência do grupo, o lucro líquido ajustado foi 12,9% superior ao reportado no mesmo período de 2023, alcançando R$ 595,6 milhões. As receitas da unidade recuaram 0,4% no ano, para R$ 16,4 bilhões, mas no trimestre saltaram 31,5%. O lucro líquido da operação de capitalização, na Brasilcap, foi de R$ 69,7 milhões, recuo de 4,4% em 12 meses.

A taxa de sinistralidade da Brasilseg, que havia sido afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul no segundo trimestre, ficou em 21,5% no terceiro período do ano, ante 27% ao final de junho e de 26,7% há um ano.