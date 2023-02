BB Seguridade tem lucro de R$ 1,806 bi no 4º tri; alta é de 47,3% em 1 ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 11:53 Compartilhe

A BB Seguridade, holding de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, fechou o quarto trimestre de 2022 com lucro líquido de R$ 1,806 bilhão, alta de 47,3% em um ano e de 9,3% em um trimestre, segundo balanço publicado hoje. O número é fruto de maiores resultados em todos os segmentos de atuação da companhia.





As maiores contribuições vieram da Brasilseg, que teve um incremento nos prêmios retidos e uma melhoria da sinistralidade, e da BB Corretora, que avançou nas receitas de corretagem e também no resultado financeiro. A Brasilcap e a Brasilprev também aumentaram suas contribuições para o lucro da holding no comparativo anual.

O resultado financeiro consolidado da holding e das investidas foi de R$ 457 milhões, crescimento de mais de três vezes na comparação com o mesmo intervalo de 2021. A BB Seguridade comenta que a elevação da taxa Selic e a expansão do saldo médio dos ativos financeiros explicam o resultado.

No quarto trimestre de 2021, a companhia havia realizado perda na venda de títulos pré-fixados na Brasilcap e, em menor escala, no Brasilseg, o que ajuda a explicar a diferença de resultados entre um ano e outro.





No acumulado de 2022, a companhia registrou lucro líquido de R$ 6,044 bilhões, alta de 53,7% em relação ao ano de 2021. O ano passado foi marcado por um forte crescimento no seguro rural, em que a Brasilseg é líder no País, bem como por uma recuperação nos indicadores do seguro de vida, com o arrefecimento da covid-19.

Adicionalmente, os juros mais altos beneficiaram o resultado financeiro da empresa, que no ano chegaram a R$ 1,088 bilhão, crescimento de quase dez vezes na comparação com o ano anterior. Segundo a BB Seguridade, respondeu por 18% do lucro líquido do ano, ante 2,8% em 2021.

