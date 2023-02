BB Seguridade tem alta de 47% no lucro do 4º tri, prevê crescimento em 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 8:51 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A BB Seguridade teve lucro líquido de 1,8 bilhão de reais no quarto trimestre, expansão de 47% sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo resultado financeiro que ganhou força com a alta dos juros no país.

O braço de seguros do Banco do Brasil afirmou que o resultado financeiro contribuiu com 978 milhões de reais para o lucro líquido no período, atingindo 1,1 bilhão de reais.

O desempenho ocorreu mesmo com problemas enfrentados nas operações de seguro agrícola, “decorrentes do evento climático La Niña, que afetou principalmente Mato Grosso do Sul e a região Sul do país, perfazendo em 2022 um total de 3,2 bilhões de reais em indenizações aos produtores rurais”, afirmou a companhia.





A BB Seguridade afirmou que estima para 2023 “uma expansão de dois dígitos em todos os indicadores”. Para o resultado operacional não-decorrente de juros, a expectativa da BB Seguridade é crescer entre 12% e 17%. Já para prêmios emitidos da Brasilseg, a evolução projetada está entre 10% e 15%. Em reservas de previdência, a companhia espera uma alta entre 10% e 14%.

