BB Seguridade: Prêmios atingem R$ 957 milhões em outubro, alta de 18,6%

A BB Seguridade aponta, em relatório de desempenho mensal, que emitiu R$ 957 milhões em prêmios em outubro, crescimento de 18,6% ante o mesmo período do ano passado. No acumulado de dez meses, a seguradora emitiu R$ 8,59 bilhões, 13,2% a mais no comparativo.

Entre os principais ramos, o banco diz que os prêmios de seguros de vida atingiram R$ 13,5 milhões por dia em outubro, alta de 7,6% ante o mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento no prêmio médio diário, houve queda de 1,8% no prêmio total emitido (R$ 284 milhões), em função de dois dias úteis a menos do que no mesmo mês em 2019.

De acordo com a seguradora, após uma desaceleração em setembro, quando houve emissão de R$ 11,3 milhões por dia, os prêmios médios diários voltaram a registrar o maior patamar dos últimos três anos. A melhora no comparativo mensal foi concentrada no maior volume de renovações no mês.

Já o seguro prestamista cresceu 114,2% na comparação anual, com média diária de R$ 11 milhões. Segundo a BB Seguridade, o desempenho é explicado tanto pelo aumento das vendas, concentrada principalmente em produtos para pessoa jurídica, como pela melhora do nível de cancelamentos no comparativo.

Na modalidade habitacional, no entanto, a emissão de prêmios teve queda de 5,1% ante outubro do ano passado, com total de 24 milhões. A média diária foi de R$ 1,1 milhão, mesmo patamar desde julho. O segmento rural manteve a dinâmica de emissão de prêmios forte, registrando R$17,7 milhões por dia, ante R$14,8 milhões registrado em outubro de 2019.

No ramo residencial, foram emitidos R$ 22 milhões em prêmios, 28,1% a mais que em 2019, com média diária de R$ 1 milhão. No segmento empresarial, a emissão total foi de R$ 25 milhões, alta de 11,2% ante outubro de 2019.

Ainda segundo a BB Seguridade, após o forte volume registrado nos meses de julho e agosto, as contribuições apresentaram uma desaceleração, com outubro atingindo contribuição média de R$ 146,1 milhões por dia, ante R$ 157,4 milhões em setembro e R$ 201 milhões em agosto, quando houve pico em comparação aos últimos três anos.

A arrecadação média de outubro atingiu R$ 18,6 milhões por dia, equivalente a uma desaceleração de 10,9% no comparativo com o mesmo mês do ano passado, com um menor volume de títulos novos vendidos e contração da arrecadação média. Já a queda mais expressiva em relação ao mês anterior, de 31,8%, se deve principalmente às ações comerciais realizadas na rede BB, que impulsionaram as vendas.

No ramo de previdência privada, a BB Seguridade registrou uma queda de 18,5% nas contribuições em outubro, para R$ 3 bilhões. O mercado, excluindo os números da própria seguradora, teve recuo de 23,8% na mesma base de comparação. As reservas cresceram 4,1% em 12 meses, para R$ 296 bilhões, enquanto o mercado cresceu 5,9%.

No segmento de capitalização, a seguradora do BB arrecadou R$ 392 milhões em outubro, recuo de 18,6% em relação ao ano passado, enquanto o mercado teve queda de 8,7%. As reservas técnicas da BB Seguridade fecharam o mês em R$ 8,24 bilhões, queda de 4%.

