BB Seguridade anuncia pagamento de R$ 948 milhões em dividendos

A BB Seguridade informou que pagará R$ 948.017.168,77 em dividendos, equivalente a 47% do lucro líquido do segundo semestre de 2020. O valor por ação atualizado até o dia de hoje é de R$ 0,47573043285. Os dividendos serão atualizados pela taxa Selic, da data do balanço (31 de dezembro de 2020) até a data do pagamento, em 25 de fevereiro, e terão como base a posição acionária de 11 de fevereiro de 2021, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 12 de fevereiro de 2021. De acordo com a BB Seguridade, o valor referente ao segundo semestre, somado ao dividendo relativo ao primeiro semestre (95% do lucro líquido), totaliza o porcentual de distribuição do lucro do ano de 70% aprovado pelo Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2020.

