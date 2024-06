BB renegocia mais de R$ 500 mi através do Desenrola Pequenos Negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 14:20 Para compartilhar:

O Banco do Brasil já renegociou mais de R$ 500 milhões no Desenrola Pequenos Negócios, versão do programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal que é voltada a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O programa começou em 13 de maio, e até agora, o BB já atendeu cerca de 10 mil clientes.

O banco dá desconto de até 20% nas taxas de juros, com prazo de até 120 meses, e um desconto de até 96% para a liquidação à vista de operações inadimplentes. As regras são válidas para os clientes pessoas jurídicas que se enquadrem nas regras do programa.

“Acreditamos que a retomada da dignidade financeira é um dos principais passos para geração de trabalho e renda para esses empresários e clientes do BB. Em apenas três semanas, renegociamos cerca de R$ 500 milhões junto às MPEs”, diz a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota.

Ela afirma ainda que o programa aumenta a capacidade dos pequenos negócios de movimentar a economia e gerar empregos, e que o BB tem um compromisso em apoiá-los.

Em 2023, o BB havia estendido a MPEs condições da edição do Desenrola voltada a pessoas físicas. Com este movimento, renegociou mais de R$ 7 bilhões em dívidas em todo o conglomerado, para um público de mais de 80 mil empresas.