BB reduz em até 0,5% taxas de financiamento para carros elétricos ou híbridos

O Banco do Brasil vai reduzir em até 0,5% as taxas para financiar carros híbridos e elétricos novos ou com até dois anos de fabricação. A iniciativa do banco visa incentivar a compra desse tipo de veículo pelos clientes, e aumentar a carteira que o BB classifica como sendo de negócios sustentáveis.

De acordo com o BB, as taxas mínimas para o financiamento de carros híbridos e elétricos passam a ser de 1,09% ao mês. O banco financia até 100% do valor, com prazos entre dois e 60 meses, e a possibilidade de carência de até 180 dias para o pagamento da primeira prestação.





“A iniciativa dá início a uma nova fase de negócios do Banco no mercado de financiamento de veículos, que prevê outras ações e melhorias para 2022”, afirmou em nota Daniela Avelar, diretora da área de empréstimos do BB. Em março, a carteira orgânica de financiamento de veículos do banco no segmento de pessoas físicas era de R$ 4,630 bilhões.

A carteira sustentável do BB somava no final do primeiro trimestre mais de R$ 289 bilhões em saldo, alta de 10,8% e chegando a cerca de um terço da carteira do banco. A instituição classifica essas operações em segmentos como negócios sustentáveis ou de impacto positivo do ponto de vista ESG.

Segundo Antonio Barreto Jr, vice-presidente de governo e sustentabilidade empresarial do banco, a ideia do BB é auxiliar clientes e parceiros a serem mais sustentáveis. “Incentivá-los a optarem por veículos que diminuam significativamente as emissões de gases do efeito estufa contribui com a promoção de uma economia verde, de baixo carbono, e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do nosso país”, diz ele em nota.