BB: Receitas com serviços somam R$ 8,670 bilhões no trimestre, avanço de 1,7% em um ano

O Banco do Brasil obteve R$ 8,670 bilhões em receitas com prestação de serviços no terceiro trimestre deste ano, volume 1,7% maior que o observado no mesmo período do ano passado. Frente ao segundo trimestre deste ano, houve alta de 4,6%.

De acordo com o balanço publicado pelo banco nesta quarta-feira, 8, o indicador teve o desempenho impulsionado em relação ao trimestre anterior pelas linhas de seguros, administração de fundos e também pela venda de consórcios.

As receitas do BB com administração de fundos somaram R$ 2,151 bilhões, uma queda de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre, porém, houve alta de 5,7%. Entre todas as linhas de receita, a de administração de fundos é a que tem o maior peso.

Já as receitas com conta corrente foram de R$ 1,673 bilhão, queda de 1,1% em termos anuais. Em um trimestre, porém, cresceram 2,7%.

O banco obteve R$ 1,418 bilhão em receitas com seguros, previdência e capitalização, um crescimento de 3% no comparativo anual, e de 10,6% em três meses.

