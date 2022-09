BB permite denúncias de violência doméstica a partir do WhatsApp

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 15:42 Compartilhe

O Banco do Brasil criou uma opção no atendimento via WhatsApp para auxiliar no combate à violência doméstica. O assistente do banco no aplicativo disponibiliza um link direto para o registro de denúncia após o cliente digitar “x” na conversa.

A partir deste mês, o site do banco também passa a direcionar queixas de violência doméstica para o registro de denúncia, dentro da campanha Sinal Vermelho, que acolhe, nas agências do banco, vítimas de violência doméstica. No portal, o direcionamento está na página destinada ao apoio ao empreendedorismo feminino, no âmbito do programa BB pra Elas.

Em agosto, o BB fez parte da campanha Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. O banco tem parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nessa matéria há mais de um ano, e mais de 30 mil funcionários do banco estão treinados a atuar no acolhimento de casos do tipo.

“Quando se fala em feminicídio e violência doméstica, todos perdem. E o BB é um parceiro de toda a sociedade para um basta a esse tipo de situação”, afirma em nota o presidente do BB, Fausto Ribeiro. “Com engajamento do Banco do Brasil, que está em cada canto do país e com muita credibilidade perante a sociedade, unimos esforços ao trabalho que a AMB e o CNJ já vinham realizando.”