BB permite aplicações em fundos de investimento com saldo mantido em concorrentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2022 - 13:35 Compartilhe

Depois de permitir que os clientes fizessem um Pix de outros bancos pelo seu canal no Whatsapp, o Banco do Brasil disponibiliza nesta quarta-feira, 9, a opção de aplicar em fundos de investimento BB por meio de recursos mantidos em instituições concorrentes.

A solução inovadora é a primeira do País e só é possível graças ao iniciador de pagamentos do BB, ferramenta da terceira fase do Open Finance que permite que transações sejam realizadas sem precisar entrar no aplicativo do banco de onde os recursos vão sair.

O BB foi o primeiro grande banco do País a ser habilitado como iniciador de pagamentos pelo Banco Central.

Para o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a novidade materializa a conveniência e praticidade que o Open Finance pode trazer na prática. Atualmente, mais de 1,2 milhão de clientes compartilham dados de outros bancos com o Banco do Brasil por meio do Open Finance.

A nova solução ainda reforça, segundo Fausto, a importância de soluções de investimento na proposta de valor do banco aos clientes, além da relevância nos resultados da empresa.

“Nosso portfólio completo de fundos de investimentos e nosso pioneirismo no Open Finance também neste segmento de negócios, materializa a nossa busca permanente por sermos a principal instituição financeira no relacionamento com nossos clientes”, destaca o presidente do BB.

Todo o processo para fazer o investimento vai acontecer no aplicativo do banco público, mas é preciso ter o aplicativo da instituição de onde sairão os recursos, assim com as senhas ativas. Até então, o cliente que desejasse fazer uma aplicação em um fundo de investimento do BB e mantinha saldo em outra instituição precisaria fazer uma TED ou Pix para o banco.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias